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Эрдоган заменил министра юстиции и главу Института статистики Турции

Весь мир
Эрдоган заменил министра юстиции и главу Института статистики Турции
tccb.gov.tr  /  T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Анкара, 29 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового министра юстиции и главу Института статистики Турции (TÜİK), говорится в правительственном вестнике Resmi Gazete.

В соответствии с новыми перестановками Бекир Боздаг, занимавший пост главы минюста в 2013-2015 и 2015-2017 годах, был вновь назначен на эту должность вместо Абдулхамита Гюля.

«Мы знаем ожидания нашего народа от закона и мы будем работать над тем, чтобы реализовать эти ожидания позитивно, насколько это возможно. Пусть Бог даст нам удачу, позволит нам поступать правильно и убережет нас от неправильных поступков», — заявил 56-летний Боздаг, член правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) во время церемонии передачи полномочий в ведомстве.

Гюль, в свою очередь, сказал, что на посту министра его главной миссией было осуществление судебных реформ.

Примечательно, что именно Боздаг был главой минюста республики во время попытки государственного переворота в 2016 году. Тогда в организации путча власти страны обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, ныне проживающего в США. Последний отрицает свою причастность к тем событиям.

Сразу после попытки переворота власти Турции устроили чистки в госучреждениях. Более 130 000 служащих, в том числе 4 156 судей и прокуроров, а также 29 444 военнослужащих, были в незамедлительном порядке уволены с работы за предполагаемое членство в «террористических организациях» или причастность к ним. Многие СМИ и НКО также были вынуждены закрыться. Правозащитники отмечают, что путч мог использоваться руководством страны для подавления инакомыслия и захвата единоличной власти.

В ночь на 29 января Эрдоган также отстранил Саита Эрдала Динчера от должности председателя Института статистики Турции (TÜİK) менее чем через год после его назначения. Место чиновника занял 40-летний Орхан Четинкая, являющийся замглавы Агентства по банковскому регулированию и надзору (BDDK).

Особое внимание к работе ведомства связано с валютным кризисом, который переживает Турция в последнее время. Республику преследует стремительный рост инфляции, которая в декабре подскочила до самого высокого уровня за время 19-летнего правления ПСР. Ожидается, что в январе рост потребительских цен достигнет отметки 47%.

Оппозиционные партии и экономисты неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в статистические данные ради политической выгоды. TÜİK отверг это утверждение, однако независимые исследователи приступили к альтернативным расчетам инфляции. В частности, профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке подсчитал, что реальный уровень годовой инфляции в стране составляет 96%.

В последнее время Эрдоган слишком часто проводил перестановки в своей экономической команде. Так, турецкий лидер заменил трех управляющих центральным банком за последние 2,5 года и в декабре назначил нового министра финансов Нуреддина Небати.

Еще одна важная перестановка в кабмине Турции произошла в апреле 2021 года, когда вследствие коррупционного скандала с должности главы минторга была снята Рухсар Пекджан. Ее место занял Мехмет Муш.

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