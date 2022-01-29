Эрдоган заменил министра юстиции и главу Института статистики Турции

Анкара, 29 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового министра юстиции и главу Института статистики Турции (TÜİK), говорится в правительственном вестнике Resmi Gazete.

В соответствии с новыми перестановками Бекир Боздаг, занимавший пост главы минюста в 2013-2015 и 2015-2017 годах, был вновь назначен на эту должность вместо Абдулхамита Гюля.

«Мы знаем ожидания нашего народа от закона и мы будем работать над тем, чтобы реализовать эти ожидания позитивно, насколько это возможно. Пусть Бог даст нам удачу, позволит нам поступать правильно и убережет нас от неправильных поступков», — заявил 56-летний Боздаг, член правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) во время церемонии передачи полномочий в ведомстве.

Гюль, в свою очередь, сказал, что на посту министра его главной миссией было осуществление судебных реформ.

Görev devrimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Dört yılı aşkın birlikte çalıştığımız değerli personelimize, avukat meslektaşlarıma, adaletin tecellisi için fedakarca çalışan teşkilat ve yargı mensuplarına teşekkür ediyorum. Bakanımız Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum. pic.twitter.com/GcBSegE1tO — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 29, 2022

Примечательно, что именно Боздаг был главой минюста республики во время попытки государственного переворота в 2016 году. Тогда в организации путча власти страны обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, ныне проживающего в США. Последний отрицает свою причастность к тем событиям.

Сразу после попытки переворота власти Турции устроили чистки в госучреждениях. Более 130 000 служащих, в том числе 4 156 судей и прокуроров, а также 29 444 военнослужащих, были в незамедлительном порядке уволены с работы за предполагаемое членство в «террористических организациях» или причастность к ним. Многие СМИ и НКО также были вынуждены закрыться. Правозащитники отмечают, что путч мог использоваться руководством страны для подавления инакомыслия и захвата единоличной власти.

15 Temmuz hain darbe gecesi Meclis'te Bekir Bozdağ pic.twitter.com/7gI4vMPRc0 — Bilal Çetin (@bilalcetin1) January 29, 2022

В ночь на 29 января Эрдоган также отстранил Саита Эрдала Динчера от должности председателя Института статистики Турции (TÜİK) менее чем через год после его назначения. Место чиновника занял 40-летний Орхан Четинкая, являющийся замглавы Агентства по банковскому регулированию и надзору (BDDK).

Особое внимание к работе ведомства связано с валютным кризисом, который переживает Турция в последнее время. Республику преследует стремительный рост инфляции, которая в декабре подскочила до самого высокого уровня за время 19-летнего правления ПСР. Ожидается, что в январе рост потребительских цен достигнет отметки 47%.

Оппозиционные партии и экономисты неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в статистические данные ради политической выгоды. TÜİK отверг это утверждение, однако независимые исследователи приступили к альтернативным расчетам инфляции. В частности, профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке подсчитал, что реальный уровень годовой инфляции в стране составляет 96%.

Turkey's annual inflation rate measured for today, 9/2/18, is 96%, while the monthly inflation rate is 29%. pic.twitter.com/y8mvFEJTZu — Steve Hanke (@steve_hanke) September 2, 2018

В последнее время Эрдоган слишком часто проводил перестановки в своей экономической команде. Так, турецкий лидер заменил трех управляющих центральным банком за последние 2,5 года и в декабре назначил нового министра финансов Нуреддина Небати.

Еще одна важная перестановка в кабмине Турции произошла в апреле 2021 года, когда вследствие коррупционного скандала с должности главы минторга была снята Рухсар Пекджан. Ее место занял Мехмет Муш.