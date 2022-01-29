Экс-продюсер Анастасии Волочковой раскритиковал ее за беспорядочные связи

Москва, 29 января. Экс-балерина Анастасия Волочкова счастлива в отношениях с бизнесменом Сергеем Кузнецовым. Пока одни поклонники звезды поздравляют ее с новым романом, другие вспоминают предыдущие отношения кумира. Как отметил бывший продюсер танцовщицы Александр Валов, им известно далеко не все.

Заслуженная артистка России счастлива в отношениях с новым бойфрендом, с которым 46-летнюю знаменитость свела передача «Давай поженимся!». Пока одни поклонники звезды поздравляют ее с новым романом, другие вспоминают предыдущих фаворитов кумира, которых она также демонстрировала в своем Instagram-аккаунте. Как стало понятно со слов бывшего продюсера Волочковой, это далеко не все ее кавалеры.

«У нее появляются водители, охранники, банщики. Ее можно назвать одним словом на букву «б». Разве это может красить балерину Большого театра?» — поинтересовался продюсер в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Валов, вспоминая свое сотрудничество с Волочковой, отметил, что со спонсорами ее связывали отнюдь не только деловые отношения. Продюсер добавил, что звезда однажды даже натравила на него своих покровителей, заявив им, что Валов якобы склонял ее к интиму. Впрочем, переписка с балериной, продемонстрированная продюсером напавшим на него мужчинам, все расставила по своим местам — его оставили в покое.

На этот раз новое романтическое увлечение может угрожать уже самой Волочковой. Как выяснилось, у Кузнецова было криминальное прошлое, которое в случае оформления брака может аукнуться экс-балерине потерей части ее имущества.