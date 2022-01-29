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Аналитик Мильчакова предупредила о волатильности валютного рынка в начале февраля

Экономика
Аналитик Мильчакова предупредила о волатильности валютного рынка в начале февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Рынок валют может оказаться нестабильным в ближайшее время. Об этом в разговоре с RT заявила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Курс рубля к доллару и евро способен резко меняться в течение следующей недели, считает эксперт. По ее словам, вызванные возможными санкциями опасения и негативный новостной фон будут оказывать влияние на трейдеров.

«Думаю, что в течение следующей недели возможны сильные колебания обеих валют. Доллар может показать колебания по отношению к рублю на следующей неделе в рамках 77–80 рублей, евро — в рамках 86–89 рублей», — отметиаа Мильчакова.

Bloomberg ранее сообщил, что разрабатываемый в Евросоюзе «пакет мер» против РФ может включать ограничение на конвертирование валюты.

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Все новости / Экономика / Аналитик Мильчакова предупредила о волатильности валютного рынка в начале февраля
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