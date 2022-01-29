Михаил Хазин раскрыл секрет необычного ответа США на ультиматум России

Москва, 29 января. Вашингтон схитрил с официальным ответом на требования Москвы по гарантиям безопасности, но простейшую уловку Белого дома не так уж и сложно раскусить.

Американцы изначально создали некую дымовую завесу вокруг своего ответа на ультиматум России. С одной стороны, активизировались представители Госдепа, раздувая шумиху с категорическим отказом, о чем якобы сразу же уведомили всех европейских партнеров и в первую очередь Украину. С другой — советник президента США по нацбезопасности Салливан тихо передал важные бумаги Москве, ни единым намеком не указав на итоговое решение Белого дома. В этом неоднозначном поведении двух оппонирующих группировок политической верхушки США и кроется разгадка тайны «запечатанного дипломатического пакета».

Секрет как минимум двойного ответа США на ультиматум России в беседе с журналистом Романом Головановым раскрыл экономист и публицист Михаил Хазин, подчеркнув, что для расшифровки несложной задачки Вашингтона стоит лишь присмотреться к поведению Блинкена и Салливана. Кстати, оба чиновника высшего звена каждый по-своему просили МИД РФ не обнародовать эту информацию. В России главу Госдепа даже метко потроллили, заявив, что не станут дожидаться, пока ответ США будет выставлен на публику в мемуарах Блинкена лет эдак через двадцать.

Федеральное агентство новостей /

«На самом деле тут вариант вот какой. Вы уверены, что то, что они показали своим союзникам в Киеве это то же, что они передали нам? Конечно нет. Ответ США необычен тем, что их два. Это разные документы. Американцы очень не хотят, чтобы некоторые детали о том, что они готовы сдать, были обнародованы в Евросоюзе. Один ответ показали в Евросоюзе и в Киеве, а другой настоящий. И моя гипотеза здесь подтверждается. Есть Салливан (помощник Байдена по нацбезопасности), который через Патрушева беседует с президентом РФ, а есть Блинкен, который создает дымовую завесу для лидеров стран ЕС. Секрет двойного ответа США легко раскрывается, стоит только представить и проанализировать описанную мной картину. Другого объяснения я не вижу», — раскусил уловку США экономист.

Михаил Хазин добавил, что в Вашингтоне приняли тот факт, что трансформация мировой геополитической системы неизбежна и готовы идти на уступки, чтобы спасти ситуацию внутри страны. Многие западноевропейские лидеры с такой позицией категорически не согласны и активно раскачивают лодку, рассчитывая, что США ринуться в бой, защищая Украину в случае большой эскалации в Донбассе и жесткого ответа России. Американцы же ни при каких раскладах воевать не собираются и уже сейчас прикрывают свое формальное бегство из Европы, заверяя «союзников» в решимости биться до конца и стоять на своем. Если вдруг на юго-востоке Украины заварится каша, у Байдена быстро умоют руки и скажут: «У вас есть НАТО, вот и разбирайтесь, а у нас и других проблем валом». Вашингтон идет на неназванные уступки России, чтобы минимизировать репутационные потери при неизбежном бегстве из Европы.

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