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Нехватка автомобилей на рынке толкает россиян к покупке старых машин

Экономика
Нехватка автомобилей на рынке толкает россиян к покупке старых машин
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Москва, 29 января. Дефицит, захлестнувший рынок новых автомобилей, вынуждает граждан пересаживаться на старые и морально устаревшие машины, пишет «Российская газета».

Спрос на подержанные авто увеличился в большинстве регионов. В Москве и Московской области показатель вырос на 16%. Лидерами по динамике роста продаж оказались сразу три региона Хабаровский край, Новосибирская и Иркутская область.

«В это время мы наблюдаем рост продаж на рынке автомобилей с пробегом, новых машин нет в достатке, поэтому клиенты начали активно рассматривать предложения с пробегом, комплектации которых могут быть гораздо богаче», — отметил директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Несмотря на удорожание автомобилей на вторичном рынке, россиянам по-прежнему рекомендуют присмотреться к б/у. Однако в этом случае необходимо учесть расходы на ремонт и содержание, а также остаточную стоимость авто в случае его продажи.

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автомобили авторынок подержанные машины
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