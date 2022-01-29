Сборная России по мини-футболу победила Польшу в матче группового этапа ЧЕ

Амстердам, 29 января. Игроки сборной России по мини-футболу одержали победу над Польшей в матче чемпионата Европы 2022 года.

Сборная России по мини-футболу одержала победу над Польшей в третьей игре на континентальном первенстве в Нидерландах. Матч на арене «Зигго Дом» завершился со счетом 5:1 в пользу команды Сергея Скоровича. Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Антон Соколов, Данил Давыдов, Иван Милованов и Иван Чишкала, оформивший дубль.

В четвертьфинале чемпионата Европы подопечные Скоровича сыграют с победителем матча Грузия – Испания. Встреча с участием российской сборной состоится 1 февраля.

Ранее сборная Ирана стала 14-м участником чемпионата мира по футболу 2022 года. Планетарное первенство в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.