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Лидерство Apple в Китае должно стать сигналом для создания российской операционной системы

Технологии
Лидерство Apple в Китае должно стать сигналом для создания российской операционной системы
pixabay.com  / 

России необходимо активно работать в сфере создания суверенной мобильной операционной системы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев. Ранее стало известно о том, что на фоне снижения продаж гаджетов компании Huawei из-за санкций США лидером на рынке смартфонов в Китае стала компания Apple.

«Санкции самым негативным образом ударили по китайским высокотехнологичным компаниям. Часть из них была вынуждена разделить свой бизнес. Так что спешить хоронить США не нужно. У них серьезный внутренний политический и экономический кризис, это факт, но и могущество экономики этой страны — тоже факт. Неслучайно китайцы сейчас активно разрабатывают свою операционную систему для мобильных устройств», — сообщил маркетолог.

Николай Григорьев также назвал еще одну тенденцию, которая, по его мнению, намечается в наши дни.

«Мы живем в мире дефицита компонентов для компьютеров и смартфонов. Отсюда в ближайшее время мы увидим продление срока пользования: очень сильно улетели цены на гаджеты, а где-то — и дефицит самих устройств. Достаточно большие группы людей будут пользоваться телефонами дольше», — отметил собеседник ФАН.

Лидерство Apple в Китае должно стать сигналом для создания российской операционной системы
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

В завершение он подчеркнул, что события в Китае должны послужить для отечественных специалистов сигналом к активным действиям.

«При определенных сценариях развития событий подобные санкции могут быть применены и к России. В этом смысле меня больше интересует не китайская альтернатива американским операционным системам, а российская суверенная операционная система. Что с ней? Ладно, я перестану фотографировать, как ем пирожок. Однако мобильные операционные системы, которые обслуживают нашу оборонную сферу, они-то быть должны. Без них мы жить не сможем», — подытожил эксперт.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН рассказал, что мировые финансовые элиты объявили войну IT-гигантам. По его мнению, такие компании победят, хоть и ценой больших жертв.

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