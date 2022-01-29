Куклачев рассказал, что нынешний премьер-министр Канады в детстве сидел у него на коленках

Москва, 29 января. Дрессировщик Юрий Куклачев поделился воспоминаниями с гастролей в Канаде.

Куклачев рассказал, что ему повезло получить подарки от многих известных деятелей, среди которых были даже политики. Так, после антрепризы в 1976 году его пригласил в гости на обед премьер-министр Канады, которому очень понравилось представление клоуна из СССР.

«Я поехал, а у премьера, у него были дети. Мальчик, который сейчас премьер-министр страны (Джастин Трюдо. — Прим. ФАН), у меня на коленях сидел! Я учил их жонглировать, все было очень гостеприимно. Конечно, мне подарили подарок в виде кошечки», — рассказал народный артист РСФСР в интервью РИА Новости.

Также корреспондент поинтересовался у дрессировщика, сколько времени нужно, чтобы обучить неподготовленную кошку выступать перед зрителями. Артист не смог дать однозначный ответ на этот вопрос.