«Физкульт-привет». Срыв Медведева, нокаут Харитонова и золото Буртасовой

Самые последние новости в мире спорта собраны в выпуске еженедельной передачи «Физкульт-привет».

Даниил Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах и вышел в финал Australian Open. Матчи длился два с половиной часа. В конце второй партии теннисист не выдерживает постоянных подсказок Циципасу, звучащих с трибуны от его отца. Даниил жестко высказывается в адрес судьи. Однако, после матча, все же жмет руку обоим и извиняется.

Сергей Харитонов одержал блестящую победу на турнире Eagle FC 44, не оставив шансов более молодому и проворному Тайрону Спонгу. С первых секунд стало понятно, что россиянин настроен только на победу. Практически весь бой Спонгу приходилось только обороняться, ведь Харитонов не давал ему возможности наносить удары. В результате судья вынужден был вмешаться и остановить схватку.

Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону и удостоилась золота. Радостное событие для нашей страны произошло в немецком Арбере, где завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Женя не допустила ни одного промаха и первой пришла к финишу.

Украинский тренер Шевченко не сможет возглавить польскую сборную. Переговоры Польского футбольного союза с 45-летним украинским специалистом о вакантной должности главного тренера национальной сборной не увенчались успехом. По каким причинам? Узнаете в этом выпуске «Физкульт-привета».

Как идет подготовка к грядущей олимпиаде, и почему российские спортсмены испытывают трудности с вылетом в Пекин — узнаем в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».