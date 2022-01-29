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Некоторым категориям россиян положена выплата 7 тысяч рублей в 2022 году

  /   Обновлено: 29 января 2022 18:32
Общество
Некоторым категориям россиян положена выплата 7 тысяч рублей в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Российским гражданами рассказали о денежных выплатах, которые необходимо оформить в определенный промежуток времени, так как на следующий год их продлевать не будут.

Рассчитывать на получение денежного довольствия смогут незащищенные россияне, в том числе пенсионеры, уточнила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Такие выплаты, как правило, предоставляются от органов социальной защиты. Например, деньги начисляют на покупку определенных товаров в магазинах.

Размер ежегодной выплаты может составлять от 3 до 7 тысяч рублей. Также некоторые граждане имеют право на оформление пособия, если его не получили на санаторно-курортное лечение. Размер такой помощи достигает 3,3 тысячи рублей, отметила специалист.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее напомнил, что с 1 февраля вступают в силу сразу несколько социально значимых законов. Например, материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции — на 8,4%.

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