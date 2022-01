Аргентина и МВФ договорились о новой сделке на 45 млрд долларов

Буэнос-Айрес, 29 января. Правительство Аргентины достигло соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о сделке в размере 44,5 млрд долларов. Об этом сообщает президент Альберто Фернандес.

Южноамериканское государство уже больше года проводит переговоры с МВФ касательно новой программы по выплате крупнейшего за всю историю организации долга в размере $44 млрд, взятого в 2018 году правительством предыдущего главы государства Маурисио Макри.

28 января страна должна была выплатить 700 млн долларов. Обе стороны подчеркнули, что новое соглашение является крайне успешным достижением напряженных переговоров по реструктуризации кредитов, которые страна не может погасить.

Он подчеркнул, что соглашение не ограничит экономические планы или расходы страны, страдающей от многолетней рецессии и последствий пандемии коронавируса. При этом в заявлении международного фонда написано, что было согласовано постепенное сокращение энергетических субсидий.

IMF staff and Argentine authorities reach an understanding on key policies as part of ongoing discussions of an IMF-supported program. Work towards a reaching Staff-Level Agreement will continue, with final agreement on a program arrangement subject to IMF’s Exec. Board approval. pic.twitter.com/1CYcREoWXI