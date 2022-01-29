Аргентина и МВФ договорились о новой сделке на 45 млрд долларов

Буэнос-Айрес, 29 января. Правительство Аргентины достигло соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о сделке в размере 44,5 млрд долларов. Об этом сообщает президент Альберто Фернандес.

Южноамериканское государство уже больше года проводит переговоры с МВФ касательно новой программы по выплате крупнейшего за всю историю организации долга в размере $44 млрд, взятого в 2018 году правительством предыдущего главы государства Маурисио Макри.

Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. pic.twitter.com/vTCBTSfF0d — Alberto Fernández (@alferdez) January 28, 2022

28 января страна должна была выплатить 700 млн долларов. Обе стороны подчеркнули, что новое соглашение является крайне успешным достижением напряженных переговоров по реструктуризации кредитов, которые страна не может погасить.

«Мы находились в огромной задолженности, которая оставила нас без настоящего и будущего. Теперь мы заключили разумное соглашение, оно позволит Аргентине развиваться и вернуть займы», — заявил Фернандес в ходе выступления перед населением.

Он подчеркнул, что соглашение не ограничит экономические планы или расходы страны, страдающей от многолетней рецессии и последствий пандемии коронавируса. При этом в заявлении международного фонда написано, что было согласовано постепенное сокращение энергетических субсидий.

IMF staff and Argentine authorities reach an understanding on key policies as part of ongoing discussions of an IMF-supported program. Work towards a reaching Staff-Level Agreement will continue, with final agreement on a program arrangement subject to IMF’s Exec. Board approval. pic.twitter.com/1CYcREoWXI — IMF (@IMFNews) January 28, 2022

Представители МВФ сообщили, что была достигнута договоренность с правительством Аргентины касательно важнейших стратегий для подкрепления нового соглашения, включая движение к бюджетной консолидации.

«Представители МВФ и власти Аргентины пришли к взаимопониманию в отношении ключевых мер политики в рамках текущих обсуждений вокруг программы фонда», — отметил глава миссии в Аргентине Луис Кубедду.

В ближайшие недели будет заключено окончательное соглашение, которое должно затем пройти утверждения в Совете директоров МВФ.