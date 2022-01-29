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Аргентина и МВФ договорились о новой сделке на 45 млрд долларов

  /   Обновлено: 29 января 2022 19:03
Весь мир
Аргентина и МВФ договорились о новой сделке на 45 млрд долларов
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 29 января. Правительство Аргентины достигло соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о сделке в размере 44,5 млрд долларов. Об этом сообщает президент Альберто Фернандес.

Южноамериканское государство уже больше года проводит переговоры с МВФ касательно новой программы по выплате крупнейшего за всю историю организации долга в размере $44 млрд, взятого в 2018 году правительством предыдущего главы государства Маурисио Макри.

28 января страна должна была выплатить 700 млн долларов. Обе стороны подчеркнули, что новое соглашение является крайне успешным достижением напряженных переговоров по реструктуризации кредитов, которые страна не может погасить.

«Мы находились в огромной задолженности, которая оставила нас без настоящего и будущего. Теперь мы заключили разумное соглашение, оно позволит Аргентине развиваться и вернуть займы», — заявил Фернандес в ходе выступления перед населением.

Он подчеркнул, что соглашение не ограничит экономические планы или расходы страны, страдающей от многолетней рецессии и последствий пандемии коронавируса. При этом в заявлении международного фонда написано, что было согласовано постепенное сокращение энергетических субсидий.

Представители МВФ сообщили, что была достигнута договоренность с правительством Аргентины касательно важнейших стратегий для подкрепления нового соглашения, включая движение к бюджетной консолидации.

«Представители МВФ и власти Аргентины пришли к взаимопониманию в отношении ключевых мер политики в рамках текущих обсуждений вокруг программы фонда», — отметил глава миссии в Аргентине Луис Кубедду.

В ближайшие недели будет заключено окончательное соглашение, которое должно затем пройти утверждения в Совете директоров МВФ.

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