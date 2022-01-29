Лера Кудрявцева призналась, что является антипрививочницей

Москва, 29 января. Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что не разделяет всеобщего восторга по теме вакцинации.

Ведущая популярного проекта на НТВ «Секрет на миллион» Кудрявцева пригласила в студию шоу супругов Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова. В рамках беседы зашла речь о ребенке звездной пары. Наследница артистов Амелия ходит в частный сад — родители тратят на дошкольное образование дочери около 1 миллиона рублей в год.

Не секрет, что дети, особенно те, кто ходят в сад, болеют чаще взрослых — именно таким образом у них вырабатывается иммунитет. Ведущая поинтересовалась у пары, делают ли они прививки своей дочери, на что Ковальчук ответила утвердительно — «все по графику».

Ответ гостьи студии ужаснул Кудрявцеву. После такой неоднозначной реакции Чумаков предположил, что звезда телеэкранов является антипрививочницей.

«Да», — коротко ответила на вопрос артиста Кудрявцева.

Примечательно, что телеведущая одновременно беспокоится за свое здоровье и нет. Знаменитость против прививок, однако при проблемах со спиной регулярно носит высокие каблуки, мало спит и много работает. В конце 2021 года ведущая была вынуждена обратиться за помощью к медикам из-за судорог в ногах.