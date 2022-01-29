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Лера Кудрявцева призналась, что является антипрививочницей

  /   Обновлено: 29 января 2022 18:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что является антипрививочницей
instagram.com  /  @leratv

Москва, 29 января. Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что не разделяет всеобщего восторга по теме вакцинации.

Ведущая популярного проекта на НТВ «Секрет на миллион» Кудрявцева пригласила в студию шоу супругов Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова. В рамках беседы зашла речь о ребенке звездной пары. Наследница артистов Амелия ходит в частный сад — родители тратят на дошкольное образование дочери около 1 миллиона рублей в год.

Не секрет, что дети, особенно те, кто ходят в сад, болеют чаще взрослых — именно таким образом у них вырабатывается иммунитет. Ведущая поинтересовалась у пары, делают ли они прививки своей дочери, на что Ковальчук ответила утвердительно — «все по графику».

Ответ гостьи студии ужаснул Кудрявцеву. После такой неоднозначной реакции Чумаков предположил, что звезда телеэкранов является антипрививочницей.

«Да», — коротко ответила на вопрос артиста Кудрявцева.

Примечательно, что телеведущая одновременно беспокоится за свое здоровье и нет. Знаменитость против прививок, однако при проблемах со спиной регулярно носит высокие каблуки, мало спит и много работает. В конце 2021 года ведущая была вынуждена обратиться за помощью к медикам из-за судорог в ногах.

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ковальчук вакцинация кудрявцева секрет на миллион
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