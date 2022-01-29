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Российские власти могут просубсидировать кредитные ставки для ОПК

  /   Обновлено: 29 января 2022 18:19
Экономика
Российские власти могут просубсидировать кредитные ставки для ОПК
government.ru

Воронеж, 29 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения о субсидировании процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для исполнения госзаказа.

Обсуждение данного вопроса состоялось в ходе посещения председателем правительства воронежского концерна «Созвездие», который занимается разработкой и производством средств связи. Согласно поручению, к 30 июня министерства должны представить предложения о субсидировании.

«Предложения по повышению эффективности льготного кредитования таких предприятий, включая субсидирование процентной ставки по кредитам, в правительство должны до 30 июня представить Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин», — уточнила пресс-служба правительства.

Президент РФ Владимир Путин ранее провел встречу с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым, во время которой указал на значимость поддержки оборонных предприятий.

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