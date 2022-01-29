Средний размер микрозаймов в России вырос до 8,77 тысячи рублей

Москва, 29 января. Объем среднего микрозайма вырос за декабрь на 3,6% в годовом выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне стали брать более существенные суммы денег в микрофинансовых организациях. Эксперты выяснили, что среднее значение такого кредита составило в декабре 8,77 тысячи рублей.

Максимальный показатель зафиксирован в Москве — 11,06 тысячи. Немногим больше 10 тысяч — в Ростовской и Белгородской областях, а в Северной столице — 9,7 тысячи. Наиболее заметный рост продемонстрировали МФО Удмуртии — размер займа тут вырос на 12,6%.

Центральный банк РФ ранее предупредил о возможном закрытии сотен МФО, поскольку они могут не отвечать требованиям регулятора.