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MW: переброска российских Су-35 в Белоруссию является тревожным сигналом для НАТО

  /   Обновлено: 29 января 2022 18:14
Армия
MW: переброска российских Су-35 в Белоруссию является тревожным сигналом для НАТО
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 29 января. Переброшенные Россией на территорию Белоруссии истребители Су-35С могут представлять серьезную угрозу для стран НАТО, заявили американские журналисты.

В публикации американского издания Military Watch (MW) говорится, что истребители ВКС РФ завершили перебазирование на белорусские аэродромы в рамках совместной проверки сил реагирования Союзного государства. Авторы издания считают, что переброска боевых машин в Белоруссию является тревожным сигналом для стран Европы, передает «ПолитРоссия».

«Базирующиеся там Су-35 смогут действовать против объектов по всей Европе, включая Великобританию», — сказано в статье.

Эксперты объяснили, почему НАТО паникует из-за переброшенных в Белоруссию самолетов. По их словам, российские Су-35С оснащены смертоносным оружием, с помощью которого можно успешно уничтожить любую цель. Истребители вооружены авиационными ракетами Р-37М, обладающими высокой точностью и большой дальностью применения.

«Несмотря на то, что Су-35 относится к поколению "4++", по своим возможностям он не уступает лучшим боевым самолетам Североатлантического альянса», — считают аналитики.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет превратить космос в поле битвы с Россией. Западные страны пытаются любыми способами помешать Москве достичь господства в космическом пространстве.

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