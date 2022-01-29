MW: переброска российских Су-35 в Белоруссию является тревожным сигналом для НАТО

Вашингтон, 29 января. Переброшенные Россией на территорию Белоруссии истребители Су-35С могут представлять серьезную угрозу для стран НАТО, заявили американские журналисты.

В публикации американского издания Military Watch (MW) говорится, что истребители ВКС РФ завершили перебазирование на белорусские аэродромы в рамках совместной проверки сил реагирования Союзного государства. Авторы издания считают, что переброска боевых машин в Белоруссию является тревожным сигналом для стран Европы, передает «ПолитРоссия».

«Базирующиеся там Су-35 смогут действовать против объектов по всей Европе, включая Великобританию», — сказано в статье.

Эксперты объяснили, почему НАТО паникует из-за переброшенных в Белоруссию самолетов. По их словам, российские Су-35С оснащены смертоносным оружием, с помощью которого можно успешно уничтожить любую цель. Истребители вооружены авиационными ракетами Р-37М, обладающими высокой точностью и большой дальностью применения.

«Несмотря на то, что Су-35 относится к поколению "4++", по своим возможностям он не уступает лучшим боевым самолетам Североатлантического альянса», — считают аналитики.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет превратить космос в поле битвы с Россией. Западные страны пытаются любыми способами помешать Москве достичь господства в космическом пространстве.