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В РПЦ заявили, что крещенские купания должны проходить только в оборудованных местах

Общество
В РПЦ заявили, что крещенские купания должны проходить только в оборудованных местах
ГУ МЧС России по Вологодской области

Москва, 29 января. Крещенские купания должны быть организованы только в специально отведенных местах. Об этом напомнил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Во время крещенских купаний на реке Оредеж погибла женщина. Она окуналась в месте, которое не было согласовано с церковью и властями, отметил пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов. По словам митрополита Илариона, это послужило напоминанием о том, что купаться на Крещение необходимо с осторожностью и в оборудованных местах.

«Когда такие купания бывают организованы с участием церкви, церковь всегда заботится о безопасности людей. Это не происходит на реках, где быстрое течение, это происходит, как правило, в стоячих водоемах - в озерах или прудах. Проруби оборудованы перилами, спасатели дежурят очень часто», — подчеркнул священнослужитель в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Как сообщалось ранее, близкие погибшей петербурженки девять дней помогали спасателям в поисках тела. Также не остались в стороне жители Гатчинского района, которые поддерживали волонтеров и спасателей.

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рпц крещение купание
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