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Гном Гномыч назвал героем своего отца Евгения Плющенко

  /   Обновлено: 29 января 2022 18:07
Шоу-бизнес
Гном Гномыч назвал героем своего отца Евгения Плющенко
instagram.com  /  @gnomgnomych

Москва, 29 января. Девятилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, провел экскурсию по домашнему музею звездного отца.

Музей представляет собой мансардную комнату со множеством стеллажей, где собрана целая коллекция медалей, кубков, наград, медвежат и прочих напоминаний о спортивной деятельности и профессиональной карьере Плющенко.

По словам Гном Гномыча, как ласково называют мальчика родные и фанаты, в коллекции родителя 147 золотых медалей, 17 серебряных и три бронзовых. В музее хранятся не только напоминания о светлых днях и победах, но также и свидетельства боли, поражений и всей тяжести пути спортсмена. Экскурсию юный спортсмен провел в социальной сети Instagram.

«Это папины шурупы. Мой папа был герой, что катался с этими шурупами, но один сломался, они были у моего папы в спине», — восхитился стойкостью отца Плющенко-младший.

Гном Гномыч назвал героем своего отца Евгения Плющенко
Prt Scr instagram.com / @plushenkoofficial

Ранее двукратный олимпийский чемпион попал в одну из столичных клиник с обострением старой болезни. Плющенко вышел на связь с подписчиками из палаты с перевязанной после капельницы рукой. Своим поклонникам он пожелал следить за питанием и беречь здоровье.

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плющенко фигурное катание гном гномыч
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