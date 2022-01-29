Пресс-секретарь Токаева Уали: президент дал интервью на русском из-за большой аудитории

Нур-Султан, 29 января. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу «Хабар 24» говорил на русском языке, чтобы увеличить диапазон охвата аудитории. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Он подчеркнул, что речь идет о мировой аудитории. Об это пресс-секретарь Токаева написал в Instagram.

«В связи с этим поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане», — рассказал Уали.

По его словам, следующий разговор президента республики с представителями СМИ состоится в течении ближайшего времени. Уали дал понять, что на этот раз Токаев даст интервью уже на казахском языке.

Ранее сообщалось, что Токаев стал председателем правящей партии республики «Нур Отан». Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.