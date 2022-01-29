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Белоруссия распространила продовольственное эмбарго на Сербию и Лихтенштейн

Политика
Белоруссия распространила продовольственное эмбарго на Сербию и Лихтенштейн
wikipedia.org  /  Antono Vasiljev

Минск, 29 января. Белорусское правительство добавило в перечень стран с эмбарго несколько государств. Ограничения наложили на экспорт продовольственных товаров в Сербию и Лихтенштейн.

Аналогичным мерам уже подвернули членов ЕС, Албанию, Великобританию, Исландию, Канаду, Норвегию, Северную Македонию, США, Черногорию и Швейцарию. Эмбарго введено в качестве реакции на антибелорусские санкции.

Кабмин Белоруссии принял решение о наложении ограничений на Сербию и Лихтенштейн. На Национальном правовом интернет-портале опубликовали соответствующее правительственное постановление. Минск внес два государства в список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил о готовности республики ответить на ограничительные меры Запада. Политик подчеркнул, что Минск надеется на благоразумность иностранных государств.

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