ЦСКА намерен приобрести полузащитника «Лилля» Шеку

Лилль, 29 января. Полузащитник французского «Лилля» Шека может продолжить карьеру в столичном ЦСКА.

ЦСКА вступил в переговоры по трансферу 27-летнего игрока «Лилля» Шеки. Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата». Источник издания утверждает, что португальский полузащитник готов продолжить карьеру в чемпионате России по футболу.

В нынешнем сезоне Шека провел 15 матчей французской Лиги 1, в которых забил один мяч. Срок действия контракта полузащитника с «Лиллем» истекает в июне. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шеки в 9 миллионов евро.

Ранее стало известно, что форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В его услугах заинтересован «Эльче».