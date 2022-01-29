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WSJ: средняя цена нефти в 2022 году составит около 78 долларов

  /   Обновлено: 29 января 2022 17:54
Экономика
WSJ: средняя цена нефти в 2022 году составит около 78 долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 29 января. Средняя стоимость нефти в 2022 году будет составлять чуть меньше 78 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы 12 крупнейших банков мира.

Усредненная цена нефти североморской марки Brent достигнет 77,76 доллара за баррель в наступившем году и 74,25 доллара — в 2023-м. В первом и втором квартале 2022-го котировки будут находиться на уровне чуть выше 79 долларов за «бочку», но уже к первому кварталу следующего года показатель опустится до 75 долларов.

Прогнозные фьючерсы — максимальные за всю историю ведения подсчетов WSJ. Аналитики считают, что нынешние условия на мировом рынке нефти являются наиболее «бычьими». Причина — растущий спрос после падения из-за пандемии коронавируса. При этом основные производители пока могут наращивать добычу темпами, способными покрыть текущий спрос.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее заявил, что высокая волатильность на мировом рынке черного золота будет наблюдаться в 2022 году. Однако ОПЕК+ вмешается и стабилизирует ситуацию.

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