Военкор Астрахань: любая атака на Донбасс захлебнется на первом километре из-за одной ошибки Киева и НАТО

Киев, 29 января. Раздувая информационную истерию по поводу вторжения на Украину, западные СМИ, сами того не понимая, указывают на главную слабость ВСУ и подразделений НАТО, которые могут прийти на помощь Киеву.

Речь идет о серьезной нехватке гусеничной техники на вооружении украинской армии и гипотетических помощников Киева из стран НАТО. В вооруженных силах Украины почти не осталось мотострелковых подразделений из-за вышеупомянутого дефицита. Войска Североатлантического альянса в свою очередь давно перешли на колесное шасси, втянув в эту своеобразную доктрину и украинцев. Стараясь придерживаться стандартов НАТО, украинский ВПК давно забыл о модернизации, ремонте и уж тем более разработке техники на гусеничном ходу.

В то же время многие западные медиа очень часто ссылаются именно на климатические условия и состояние дорожного покрытия, когда пытаются объяснить отсрочку очередного выдуманного нападения, анонсированного две недели назад. Мол, войска «агрессора» выжидают, чтобы почва как следует промерзла, что позволит спокойно двинуть в бой танковые армады. Выдумывающие все эти байки пропагандисты понятия не имеют, что техника на гусеничном ходу спокойно преодолеет любое бездорожье. То есть выжидать нападающим совершенно нечего. А вот украинская армия и их иностранные инструкторы-наемники вполне могут завязнуть на первом же километре во время масштабного рывка на Донецк, о котором так любят порассуждать некоторые военные эксперты в Киеве. Причем застрянет не только техника, но и немалая часть артиллерии, которую буксируют также на колесных шасси.

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На необъяснимую ошибку Украины и НАТО с мотопехотными соединениями в эфире канала Владимира Соловьева обратил внимание донецкий военный корреспондент Дмитрий Астрахань, комментируя воинственные антироссийские выпады украинских и западных СМИ.

«Когда они говорят, что погода влияет на проходимость техники, они берут за основу армию НАТО или нынешнюю украинскую армию. И та, и другая характеризуется тем, что у них крайне мало традиционной мотострелковой техники в нашем советско-российском понимании. Проще говоря, когда все на гусеницах. В России, к примеру, вся пехота — мотострелки. На Украине не осталось мотострелковых бригад на БМП. Пехота в основном либо механизирована, либо моторизирована. Так или иначе она на колесах, не на гусеницах. Большая часть артиллерии после потерь 2014 года и после реформ «под НАТО», она буксируемая. И САУ, которые они разрабатывают или покупают тоже колесные. Главный недостаток такой техники в том, что на непромерзшем грунте или в снегу воевать достаточно тяжело, а то и невозможно. У России же, как и у ВС ЛДНР таких проблем нет. Так что они постоянно говорят о своих слабостях и страхах. Ведь действительно необъяснимая недоработка, даже глупая ошибка НАТО и соответственно Украины приведет к тому, что любое их масштабное наступление захлебнется на первом километре если вдруг пойдет сильный дождь», — иронично отметил военный корреспондент.

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