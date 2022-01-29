Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 18:37
18:35
Общество
Врач Шарапова посоветовала есть оливки для выведения из организма соли тяжелых металлов
18:35
Происшествия
Девятилетний ребенок попал в больницу после ДТП в Новосибирске
18:32
Общество
Некоторым категориям россиян положена выплата 7 тысяч рублей в 2022 году
18:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что является антипрививочницей
18:25
Происшествия
Трех человек спасли из горящей квартиры в московском Чертаново
18:18
Экономика
Российские власти могут просубсидировать кредитные ставки для ОПК
18:16
Происшествия
«Не решит проблему»: митрополит Иларион высказался против смертной казни для педофилов
18:15
Экономика
Средний размер микрозаймов в России вырос до 8,77 тысячи рублей
18:14
Армия
MW: переброска российских Су-35 в Белоруссию является тревожным сигналом для НАТО
18:10
Происшествия
Смерч частично разрушил гостиницу и набережную в Краснодарском крае
Все новости

Военкор Астрахань: любая атака на Донбасс захлебнется на первом километре из-за одной ошибки Киева и НАТО

Армия
Военкор Астрахань: любая атака на Донбасс захлебнется на первом километре из-за одной ошибки Киева и НАТО
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 января. Раздувая информационную истерию по поводу вторжения на Украину, западные СМИ, сами того не понимая, указывают на главную слабость ВСУ и подразделений НАТО, которые могут прийти на помощь Киеву.

Речь идет о серьезной нехватке гусеничной техники на вооружении украинской армии и гипотетических помощников Киева из стран НАТО. В вооруженных силах Украины почти не осталось мотострелковых подразделений из-за вышеупомянутого дефицита. Войска Североатлантического альянса в свою очередь давно перешли на колесное шасси, втянув в эту своеобразную доктрину и украинцев. Стараясь придерживаться стандартов НАТО, украинский ВПК давно забыл о модернизации, ремонте и уж тем более разработке техники на гусеничном ходу.

В то же время многие западные медиа очень часто ссылаются именно на климатические условия и состояние дорожного покрытия, когда пытаются объяснить отсрочку очередного выдуманного нападения, анонсированного две недели назад. Мол, войска «агрессора» выжидают, чтобы почва как следует промерзла, что позволит спокойно двинуть в бой танковые армады. Выдумывающие все эти байки пропагандисты понятия не имеют, что техника на гусеничном ходу спокойно преодолеет любое бездорожье. То есть выжидать нападающим совершенно нечего. А вот украинская армия и их иностранные инструкторы-наемники вполне могут завязнуть на первом же километре во время масштабного рывка на Донецк, о котором так любят порассуждать некоторые военные эксперты в Киеве. Причем застрянет не только техника, но и немалая часть артиллерии, которую буксируют также на колесных шасси.

Военкор Астрахань: любая атака на Донбасс захлебнется на первом километре из-за одной ошибки Киева и НАТО
flickr.com/ministryofdefenceua / Назар Волошин

На необъяснимую ошибку Украины и НАТО с мотопехотными соединениями в эфире канала Владимира Соловьева обратил внимание донецкий военный корреспондент Дмитрий Астрахань, комментируя воинственные антироссийские выпады украинских и западных СМИ.

«Когда они говорят, что погода влияет на проходимость техники, они берут за основу армию НАТО или нынешнюю украинскую армию. И та, и другая характеризуется тем, что у них крайне мало традиционной мотострелковой техники в нашем советско-российском понимании. Проще говоря, когда все на гусеницах. В России, к примеру, вся пехота — мотострелки. На Украине не осталось мотострелковых бригад на БМП. Пехота в основном либо механизирована, либо моторизирована. Так или иначе она на колесах, не на гусеницах. Большая часть артиллерии после потерь 2014 года и после реформ «под НАТО», она буксируемая. И САУ, которые они разрабатывают или покупают тоже колесные. Главный недостаток такой техники в том, что на непромерзшем грунте или в снегу воевать достаточно тяжело, а то и невозможно. У России же, как и у ВС ЛДНР таких проблем нет. Так что они постоянно говорят о своих слабостях и страхах. Ведь действительно необъяснимая недоработка, даже глупая ошибка НАТО и соответственно Украины приведет к тому, что любое их масштабное наступление захлебнется на первом километре если вдруг пойдет сильный дождь», — иронично отметил военный корреспондент.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал, какая фраза Александра Лукашенко предопределила будущее Украины.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военкор Астрахань: любая атака на Донбасс захлебнется на первом километре из-за одной ошибки Киева и НАТО
украина россия всу донбасс лднр мотострелки
Комментировать