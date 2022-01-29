Аналитик Золотарев заподозрил США во влиянии на судебный процесс по делу Порошенко

Киев, 29 января. Власти США могут оказывать влияние на ход дела о госизмене, фигурантом которого является бывший президент Украины Петр Порошенко.

Таким мнением поделился украинский аналитик Андрей Золотарев. Эксперт раскрыл неудобную для Порошенко правду о тайных махинациях американского лидера Джо Байдена.

«Учитывая степень субъектности Украины, то фактор влияния на ход судебного разбирательства, следствия по делу Порошенко вполне вероятен», — сказал Золотарев в интервью РИА Новости.

Причиной подобных действий со стороны Вашингтона является опасения американской стороны касательно внутренней дестабилизации на Украине. Политическое противостояние внутри страны, к которому может привести дело Порошенко, может перевернуть все карты США, объяснил аналитик.

ФБА «Экономика сегодня» / Антон Геращенко

«Байден это делает (влияет на дело Порошенко – Прим. ФАН) не из добрых отношений, а сугубо из прагматических побуждений», — уточнил Золотарев.

Также эксперт напомнил, что экс-президент Украины доставил главе Белого дома немало неудобств в ходе избирательной кампании. Речь идет об утекших из кабинета Порошенко аудиозаписях телефонных переговоров.

Как стало известно ранее, бывший украинский лидер заявил о намерении прекратить войну с действующим главой страны Владимиром Зеленским. Украина нуждается в объединении политической элиты, отметил Порошенко.