Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 00:38
00:37
Общество
Украинских детей могут начать «экспортировать» за границу
00:36
Общество
Рост спроса на IT-специалистов за год составил 190% в России
00:30
Экономика
Рост цен на недвижимость в России может замедлиться из-за сокращения числа покупателей
00:29
Армия
Минобороны России заказало разработку воздушного штаба для ударных беспилотников
00:24
Экономика
Спрос на продукты вырос в России вдвое в 2021 году
00:24
Экономика
Федеральный бюджет России получил доходов в 25,3 трлн рублей в 2021 году
00:22
Общество
НИИ Гамалеи: заражение коронавирусом в день вакцинации не влияет на иммунную защиту
00:21
Экономика
Эксперт Поддубский допустил снижение курса доллара до 70 рублей
00:20
Общество
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о создании центров по работе с подростками «группы риска»
00:14
Наука
UKHSA: темпы распространения подтипа «Омикрона» BA.2 значительно выше BA.1
Все новости

Нужны чистые души: Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов

Общество
Нужны чистые души: Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr Telegram / Топор 18+ / ФАН

Есть рекламные ходы, недопустимые с религиозной и морально-нравственной точки зрения. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Ранее московская служба ритуальных услуг Horonim.ru устроила особенную фотосессию для рекламы своих гробов. В них участвовали полуобнаженные девушки, которые использовали красоту своих тел для демонстрации преимуществ похоронной продукции. Съемки проходили в декорациях усыпальницы.

«Нужны чистые души»: Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов
Prt Scr Telegram / Топор 18+

«Я как человек, с 14 лет работающий на кладбище, хочу обратиться к тем самым ребятам и девицам, которые проводят фотосессии с гробами, показывая тем самым свою приверженность служению Сатане, — сказал Барецкий. — Ребятки, Сатане не нужны те, кто в него верит, ему нужны чистые души! А у вас души грязные! Так что у вас нет шансов!»

Однако вместе с тем шоумен признал, что и сам «в девяностые баловался подобной рекламой».

«Нужны чистые души»: Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов
фото из личного архива Стаса Борецкого /

«Никакого кощунственного смысла мы в нее не вкладывали — просто логично предположили, что для такого «черного» бизнеса вполне может подойти «черный» же пиар, — заметил собеседник ФАН. — Однажды устроили фотосессию якобы с трупом — обмотали нашего сотрудника простынями, обвязали веревкой, как покойника, и пошли хоронить. Вот хохоту было! Фотки до сих пор остались».

Вместе с тем, подчеркнул Барецкий, реклама гробов с помощью юных женских тел может задать молодежи неправильные нравственные ориентиры.

«Нужны чистые души»: Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов
Федеральное агентство новостей / Prt Scr Telegram / Топор 18+ / ФАН

«Могут решить, что умирать надо молодым, пока ты красивый и хорошо смотришься в ящике, — заметил шоумен. — Как бы из-за этого никто в петлю не полез! Так что компетентным органам точно следует проверить эту рекламу по российскому законодательству».

Ранее Барецкий убедил трансгендера перестать заниматься продажей своего тела и начать убирать Петербург от нечистот.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Нужны чистые души: Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов
россия религия гроб реклама ритуальные услуги барецкий
Комментировать