«Нужны чистые души»: Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов

Есть рекламные ходы, недопустимые с религиозной и морально-нравственной точки зрения. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Ранее московская служба ритуальных услуг Horonim.ru устроила особенную фотосессию для рекламы своих гробов. В них участвовали полуобнаженные девушки, которые использовали красоту своих тел для демонстрации преимуществ похоронной продукции. Съемки проходили в декорациях усыпальницы.

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«Я как человек, с 14 лет работающий на кладбище, хочу обратиться к тем самым ребятам и девицам, которые проводят фотосессии с гробами, показывая тем самым свою приверженность служению Сатане, — сказал Барецкий. — Ребятки, Сатане не нужны те, кто в него верит, ему нужны чистые души! А у вас души грязные! Так что у вас нет шансов!»

Однако вместе с тем шоумен признал, что и сам «в девяностые баловался подобной рекламой».

фото из личного архива Стаса Борецкого /

«Никакого кощунственного смысла мы в нее не вкладывали — просто логично предположили, что для такого «черного» бизнеса вполне может подойти «черный» же пиар, — заметил собеседник ФАН. — Однажды устроили фотосессию якобы с трупом — обмотали нашего сотрудника простынями, обвязали веревкой, как покойника, и пошли хоронить. Вот хохоту было! Фотки до сих пор остались».

Вместе с тем, подчеркнул Барецкий, реклама гробов с помощью юных женских тел может задать молодежи неправильные нравственные ориентиры.

Федеральное агентство новостей / Prt Scr Telegram / Топор 18+ / ФАН

«Могут решить, что умирать надо молодым, пока ты красивый и хорошо смотришься в ящике, — заметил шоумен. — Как бы из-за этого никто в петлю не полез! Так что компетентным органам точно следует проверить эту рекламу по российскому законодательству».

Ранее Барецкий убедил трансгендера перестать заниматься продажей своего тела и начать убирать Петербург от нечистот.