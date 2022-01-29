Пародист Песков предложил Моргенштерну помочь Хлебниковой отремонтировать квартиру

Москва, 29 января. Пародист Александр Песков уверен, что певица Марина Хлебникова будет рада, если рэпер Моргенштерн поможет ей деньгами на восстановление квартиры после пожара.

Пожар в квартире певицы на улице Ратной в Москве произошел 18 ноября 2021 года. После несчастного случая Хлебникову доставили в больницу в тяжелом состоянии, а выписали только в середине января. Теперь в квартире исполнительницы необходимо делать ремонт, на который нужны большие деньги. Ведь во время пожара сгорело все, включая ценные вещи артистки.

Песков уверен, что Хлебникова будет рада любой сумме денег на восстановление своей недвижимости. Например, ей мог бы помочь Моргенштерн, который только за прошлый год заработал около 7,6 млн долларов.

«Не все радужно. Когда человек на плаву — он на плаву. Как только человек оступился — все, про него все забыли», — порассуждал пародист в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее Хлебникова пожаловалась на обман со стороны журналистов. По словам артистки, представители СМИ проникли в обгоревшую квартиру, введя ее в заблуждение.