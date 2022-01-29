Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков

Нур-Султан, 29 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что не собирается занимать пост главы государства более двух раз.

Он выступил в телевизионном эфире на фоне прошедших недавно в стране акций протеста. Митинги сопровождались беспорядками, мародерством и другими бесчинствами. Политик пообещал занимать пост президента не более двух сроков.

«Не знаю, как долго я буду президентом Казахстана — но не более двух сроков. Никакого переделывания Конституции не будет», — заявил Токаев в эфире телеканала «Хабар 24».

Лидер назвал своей миссией трансформацию политической системы. Глава государства пообещал подумать над реформами в области парламентской и партийной систем Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отстранил от должности главу Бюро национальной статистики государства Нурболата Айдапкелова. Политик подписал соответствующее распоряжение.