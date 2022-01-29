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Токаев заявил, что планирует в середине февраля посетить Москву

Политика
Токаев заявил, что планирует в середине февраля посетить Москву
Global Look Press  /  akorda. kz/Global Look Press

Нур-Султан, 29 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить российскую столицу в течение ближайшего времени. Соответствующее заявление сделал сам лидер страны.

По словам главы республики, в ходе его визита в Москву будут подписаны документы о сотрудничестве между Россией и Казахстаном.

Ранее сообщалось, что Токаев стал председателем правящей партии республики «Нур Отан». Его кандидатуру на этот пост предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

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