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Спрос на золото вырос до значений середины 2013 года

Экономика
Спрос на золото вырос до значений середины 2013 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Спрос на золото повысился на 10% за 2021 год. Такие результаты исследования World Gold Council (WGC) приводит «Интерфакс».

Основной спрос генерируют центральные банки, технологический сектор и производители ювелирных изделий. Первые скупают золотые слитки или применяют драгоценный металл для изготовления монет. Также золото используется в производстве техники и ювелирных изделий.

«Спрос на ювелирные изделия достиг максимума почти за десятилетие, поскольку ключевые рынки — Китай и Индия — восстановили экономическую активность», — отметила старший аналитик WGC по региону EMEA Луиза Стрит.

Золото может вырасти в цене из-за активности инвесторов. Актив приобретает все большую популярность из-за опасений, связанных с инфляцией.

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золото драгоценные металлы рынок золота
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