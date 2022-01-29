Спрос на золото вырос до значений середины 2013 года

Москва, 29 января. Спрос на золото повысился на 10% за 2021 год. Такие результаты исследования World Gold Council (WGC) приводит «Интерфакс».

Основной спрос генерируют центральные банки, технологический сектор и производители ювелирных изделий. Первые скупают золотые слитки или применяют драгоценный металл для изготовления монет. Также золото используется в производстве техники и ювелирных изделий.

«Спрос на ювелирные изделия достиг максимума почти за десятилетие, поскольку ключевые рынки — Китай и Индия — восстановили экономическую активность», — отметила старший аналитик WGC по региону EMEA Луиза Стрит.

Золото может вырасти в цене из-за активности инвесторов. Актив приобретает все большую популярность из-за опасений, связанных с инфляцией.