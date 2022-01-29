Мэрия Ростова обратилась в областное правительство с просьбой объяснить, как сохранить старые дома

Ростов-на-Дону, 29 января. Ростовская мэрия обратилась в областное правительство с просьбой объяснить, как сохранить историко-архитектурное наследие города.

Причиной для письма, опубликованного в официальном Instagram-аккаунте главы городской администрации Алексея Логвиненко, стали, как пишет он сам — публикации в ряде СМИ комментария главного архитектора Ростовской области Игоря Далаксакуашвили. Тогда главный архитектор призвал передавать такие дома инвесторам, способным провести реставрацию за свой счет и выступил за сохранение части домов, подлежащих сносу. Речь идет о значимых строениях донской столицы, которые не имеют или лишились статуса объекта культурного наследия и были признаны аварийными.

instagram.com / @logvinenko_rnd

Как отмечает в своем письме Алексей Логвиненко, в администрации Ростова-на-Дону отсутствует механизм реализации и передачи таких объектов. Более того, регулярно проводятся прокурорские проверки в части соблюдения действующего законодательства по сносу аварийного жилого фонда.

Поэтому, пишет сити-менеджер, мы направили запрос главному архитектору области для дачи предложений по определению правового механизма предоставления частных инвесторов таких домов.

Ранее ФАН рассказывал, как губернатор Голубев призвал мэрию Ростова-на-Дону остановить снос старинных домов. Вопрос о сохранении исторической застройки донской столицы был поднят во время совещания в областном правительстве. По мнению региональных властей, многие из зданий, приготовленных к сносу, можно восстановить.