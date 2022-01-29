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Артиллеристы ВСУ провели учения с применением гаубиц «Мста-Б» вблизи Крыма

  /   Обновлено: 29 января 2022 17:43
Армия
Артиллеристы ВСУ провели учения с применением гаубиц «Мста-Б» вблизи Крыма
flickr.com/ministryofdefenceua  /  Назар Волошин

Киев, 29 января. Артиллерийские подразделения ВСУ провели военные учения в Херсонской области недалеко от границы с Крымом.

Командование объединенных сил ВСУ сообщило, что в рамках маневров на одном из полигонов украинские военнослужащие применили гаубицы «Мста-Б». Подразделения отражали нападение условного противника.

«По легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику, которые продвигались в сторону позиций украинских войск. Расстояние составляло около 20 км», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные впервые провели стрельбы из британских противотанковых гранатометов NLAW. Бойцы ВСУ во время учений поражали мишени на расстоянии от 300 до 600 метров.

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