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Токаев заявил об отсутствии торга и разговора о привилегиях с экс-лидером Казахстана

  /   Обновлено: 29 января 2022 17:42
Политика
Токаев заявил об отсутствии торга и разговора о привилегиях с экс-лидером Казахстана
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 29 января. Никакого торга и разговора о привилегиях в беседе с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым не было, заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Соответствующим заявлением он поделился в эфире государственного телеканала «Хабар 24». По его словам, был разговор о статусе главы Совбеза Казахстана.

«Я поставил вопрос, что сейчас обращусь к нации и скажу, что являюсь главой Совбеза», — подчеркнул Токаев.

Ранее казахстанский лидер рассказал, что у него не было бесед с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, предполагающих дальнейший расчет сторон. Так политик отреагировал на привлечение миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к урегулированию ситуации в республике.

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Казахстан назарбаев токаев
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