«Кувейтские авиалинии» приостановили полеты в Ирак после обстрела аэропорта Багдада

Эль-Кувейт, 29 января. Национальная авиакомпания Кувейта Kuwait Airways объявила о приостановке полетов в Ирак после очередной атаки по аэропорту Багдада, в результате которой получил повреждения самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел в ночь на 28 января. Как сообщили источники в иракских силовых структурах, в направлении авиагавани, близ которой расположена американская военная база Виктория (Camp Victory), было выпущено не менее шести ракет. Для их перехвата были задействованы системы противовоздушной обороны C-RAM, однако не все снаряды удалось нейтрализовать. Они нанесли ущерб покрытию ВПП, а также двум пассажирским самолетам. Человеческих жертв удалось избежать.

Впоследствии пусковая установка, которую задействовали для атаки, была обнаружена в районе Абу-Грейб на западной окраине иракской столицы. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Управление гражданской авиации Кувейта объявило о приостановке рейсов «Кувейтских авиалиний» в Багдад из-за «текущих условий» безопасности в Ираке. Сроки возобновления полетов пока не называются.

Kuwait Airways suspends flights to Iraq after airport attack https://t.co/tDecsPQ3Ob pic.twitter.com/aZegITJWuH — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 29, 2022

В последние месяцы район аэропорта Багдада регулярно подвергается обстрелам. Главной целью таких атак является американская военная база. И хотя традиционно никто не заявляет о своей ответственности за происходящее, вину возлагают на проиранские формирования.

По словам премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, нападения призваны «подорвать репутацию» республики, которую правительство «пытается восстанавливать на региональном и международном уровнях».

«Иракские силы безопасности, которые в полной мере играют свою роль в обеспечении безопасности и противодействии терроризму во всех его формах, будут решительно отвечать на подобные опасные операции, нацеленные против интересов Ирака», — отметил Аль-Казыми в своем заявлении 28 января.

Тем не менее до сих пор иракским силовым структурам не удалось повлиять на ситуацию с безопасностью в республике, а обстрелы американских военных объектов продолжаются.