В столице проходит фестиваль снежных и ледяных скульптур «Снег и лед в Москве»

Самая настоящая снежная сказка открывается посетителям московского Парка Горького. Участники из шести стран создали своими руками более 50 ледяных и снежных фигур.

Помимо России, команда которой собрала скульпторов из 23-х городов, в фестивале участвуют мастера из таких стран, как Финляндия, Италия, Узбекистан и Беларусь. Умельцы на глазах публики создают свои творения. Во время творческого процесса в парке играет праздничная музыка, а людей развлекают мимы, демонстрируя чудеса эквилибристики. Также на территории выставки устраиваются уличные театры и мастер-классы по снежной скульптуре.

Отдельного внимания заслуживает «Аллея снеговиков», где у каждого желающего появляется возможность прогуляться между шестиметровыми исполинами и сделать незабываемые фотографии. Удивляет и экспозиция телеканала Disney, презентующая любимых детских героев из популярных мультфильмов: «Холодное сердце», «Моана», «Микки Маус и друзья», «Гравити Фолз» и других.

Мероприятие проходит на открытом воздухе, так что QR-код для посещения не требуется. Выставка будет работать до 28 февраля, посетить ее может любой желающий.