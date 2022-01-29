Токаев: боевики ожидали прибытия основных сил в захваченном аэропорту Алма-Аты

Нур-Султан, 29 января. Аэропорт в Алма-Ате во время беспорядков на территории Казахстана был захвачен боевиками для обеспечения прибытия основных сил, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, аэропорт нужен был боевикам для того, чтобы в город могли проникнуть граждане одной из стран Центральной Азии. Токаев отметил, что к соответствующему выводу пришли правоохранители, занимающиеся расследованием случившегося.

«Это были подготовленные боевики, командиры, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров», — сказал Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

Ранее сообщалось, что благодаря усилиям ОДКБ в Казахстане удалось навести порядок и стабилизировать ситуацию. При этом некоторые эксперты полагают, что внутриказахский конфликт еще очень далек от завершения.