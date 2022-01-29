Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 18:36
18:35
Общество
Врач Шарапова посоветовала есть оливки для выведения из организма соли тяжелых металлов
18:35
Происшествия
Девятилетний ребенок попал в больницу после ДТП в Новосибирске
18:32
Общество
Некоторым категориям россиян положена выплата 7 тысяч рублей в 2022 году
18:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что является антипрививочницей
18:25
Происшествия
Трех человек спасли из горящей квартиры в московском Чертаново
18:18
Экономика
Российские власти могут просубсидировать кредитные ставки для ОПК
18:16
Происшествия
«Не решит проблему»: митрополит Иларион высказался против смертной казни для педофилов
18:15
Экономика
Средний размер микрозаймов в России вырос до 8,77 тысячи рублей
18:14
Армия
MW: переброска российских Су-35 в Белоруссию является тревожным сигналом для НАТО
18:10
Происшествия
Смерч частично разрушил гостиницу и набережную в Краснодарском крае
Все новости

Ковальчук рассказала о простом правиле поддержания веса

Шоу-бизнес
Ковальчук рассказала о простом правиле поддержания веса
instagram.com  /  @juliakovalchuk

Москва, 29 января. Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, как в 39 лет ей удается выглядеть молодо и сохранять отличную физическую форму.

Артистка призналась, что никакого секретного рецепта нет. В поддержании формы ей помогают регулярные занятия спортом и контроль за калориями. Ответы на вопросы фолловеров звезда сопроводила яркими пляжными снимками в Instagram Stories.

«Чтобы не поправиться, нужно соблюдать всего одно правило: тратить больше калорий, чем потреблять», — отметила знаменитость.

Ковальчук рассказала о простом правиле поддержания веса
Prt Scr instagram.com / @juliakovalchuk

Кроме того, важно найти тот вид спорта, который действительно будет приносить удовольствие. Среди поддерживающих форму занятий могут быть как походы в спортзал, так и увлечение плаванием, танцами или велопрогулками, заключила она.

Певица с малых лет искала способы для самосовершенствования. Например свои первые деньги знаменитость заработала еще в школьные годы — на ремонте. Ныне успешная артистка обдирала и наклеивала обои в студенческом клубе в возрасте 13-14 лет. На данный момент певица уже построила успешную карьеру в шоу-бизнесе и регулярно делится с поклонниками фото из путешествий и со светских раутов.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ковальчук рассказала о простом правиле поддержания веса
ковальчук певица красота
Комментировать