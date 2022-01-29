Ковальчук рассказала о простом правиле поддержания веса

Москва, 29 января. Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, как в 39 лет ей удается выглядеть молодо и сохранять отличную физическую форму.

Артистка призналась, что никакого секретного рецепта нет. В поддержании формы ей помогают регулярные занятия спортом и контроль за калориями. Ответы на вопросы фолловеров звезда сопроводила яркими пляжными снимками в Instagram Stories.

«Чтобы не поправиться, нужно соблюдать всего одно правило: тратить больше калорий, чем потреблять», — отметила знаменитость.

Prt Scr instagram.com / @juliakovalchuk

Кроме того, важно найти тот вид спорта, который действительно будет приносить удовольствие. Среди поддерживающих форму занятий могут быть как походы в спортзал, так и увлечение плаванием, танцами или велопрогулками, заключила она.

Певица с малых лет искала способы для самосовершенствования. Например свои первые деньги знаменитость заработала еще в школьные годы — на ремонте. Ныне успешная артистка обдирала и наклеивала обои в студенческом клубе в возрасте 13-14 лет. На данный момент певица уже построила успешную карьеру в шоу-бизнесе и регулярно делится с поклонниками фото из путешествий и со светских раутов.