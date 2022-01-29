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Экспорт СПГ из США в Европу не сможет покрыть объемы «Газпрома»

Экономика
Экспорт СПГ из США в Европу не сможет покрыть объемы «Газпрома»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Европа в январе получит из США рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ), однако они не смогут превысить объемы, которые «Газпром» поставлял на рынок, пишет EADaily.

Свыше 60 танкеров с грузом зайдут в европейские терминалы, сообщала компания RonhEnergy. В общей сложности потребители в ЕС без учета Турции получат 6,2 млрд кубометров американского сырья. Данный показатель в шесть раз больше, чем доставили в январе 2021 года.

Таким образом, поставки СПГ из США составят половину всего импорта сжиженного природного газа в Евросоюз. Несмотря на это, американский экспорт не смог превысить поставки российского трубного газа. По данным «Газпрома», почти за месяц суточные поставки в Европу составили 250 млн «кубов», а это почти на 200 млн меньше, чем годом ранее.

Эксперты ранее предупреждали, что отправка танкеров в ЕС поможет поддержать тренд на снижение газовых котировок на рынке. Но такая тенденция будет носить краткосрочный характер.

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