Экспорт СПГ из США в Европу не сможет покрыть объемы «Газпрома»

Москва, 29 января. Европа в январе получит из США рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ), однако они не смогут превысить объемы, которые «Газпром» поставлял на рынок, пишет EADaily.

Свыше 60 танкеров с грузом зайдут в европейские терминалы, сообщала компания RonhEnergy. В общей сложности потребители в ЕС без учета Турции получат 6,2 млрд кубометров американского сырья. Данный показатель в шесть раз больше, чем доставили в январе 2021 года.

Таким образом, поставки СПГ из США составят половину всего импорта сжиженного природного газа в Евросоюз. Несмотря на это, американский экспорт не смог превысить поставки российского трубного газа. По данным «Газпрома», почти за месяц суточные поставки в Европу составили 250 млн «кубов», а это почти на 200 млн меньше, чем годом ранее.

Эксперты ранее предупреждали, что отправка танкеров в ЕС поможет поддержать тренд на снижение газовых котировок на рынке. Но такая тенденция будет носить краткосрочный характер.