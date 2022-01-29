Токаев исключил разговоры с Путиным в духе «потом рассчитаемся»

Нур-Султан, 29 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что у него не было бесед с российским коллегой Владимиром Путиным, предполагающих дальнейший расчет сторон.

Политик прокомментировал привлечение миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к урегулированию ситуации в стране. Недавно в Казахстане вспыхнули акции протеста, сопровождавшиеся погромами, мародерством и другими бесчинствами.

«Я ответственно говорю, никаких разговоров с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. ФАН) о том, что мы "задолжали", не было», — подчеркнул Токаев.

Ранее командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков подвел итоги работы миротворцев ОДКБ в Казахстане. Он отметил, что удалось не допустить ни одной провокации в среднеазиатской стране.