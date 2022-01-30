Депутат Вассерман: Никто не знает, чем для людей обернется быстрое остывание ядра Земли

В будущем на нашей планете может настать непрерывный ледниковый период. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман. Ранее швейцарские ученые пришли к выводу, что ядро нашей планеты остывает в полтора раза быстрее, чем считалось прежде.

«Это все-таки часть общего энергобаланса Земли. Сейчас мы привыкли к определенным температурам, и бог его знает, что случится, когда этот тепловой поток поменяется. Ледниковые периоды, к примеру, случаются по иным причинам, но этот фактор, в принципе, тоже как-то может повлиять. Повторюсь, в принципе и как-то. Пока еще очень далеко до более-менее внятных знаний об этом процессе», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также назвал еще одно возможное последствие подобных перемен внутри нашей планеты.

«Думаю, если это правда, то это значит, что глобальных потеплений будет меньше. Вопреки распространенной легенде, глобальные потепления никоим образом не связаны с так называемыми парниковыми газами. Они определяются совершенно иными факторами. В их числе — колебание формы орбиты Земли под воздействием притяжения других планет и колебания теплового потока, идущего из-под земли», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он заверил, что ближайшим поколениям землян не стоит беспокоиться из-за возможных грядущих изменений.

«Если эта новость верна, то, вероятно, это будет означать уменьшение теплового потока из-под земли, когда исчерпается нынешний запас подземной энергии, но все равно это случится в очень отдаленном будущем. Грубо говоря, не через три-четыре миллиарда лет, а через полтора-два. В любом случае это не скажется на жизни человечества в обозримом будущем», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН призвал ученых мира всерьез отнестись к сообщению о приближающемся к Земле астероиде 2022 AE1. По его словам, этот объект необходимо уничтожить ракетами с ядерными боеголовками.