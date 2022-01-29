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Goldman Sachs: Великобританию ждет самое быстрое за 25 лет повышение процентных ставок

Экономика
Goldman Sachs: Великобританию ждет самое быстрое за 25 лет повышение процентных ставок
Федеральное агентство новостей

Лондон, 29 января. Банк Англии может поднять ключевую ставку три раза за год, что станет самым быстрым показателем за четверть века. Такой прогноз сделали аналитики Goldman Sachs Group.

Они ожидают от британского регулятора решительных действий по сдерживанию инфляции, так что ставка может вырасти суммарно на 1 процентный пункт к маю текущего года.

«Теперь мы ожидаем, что Банк Англии будет проводить заседания подряд в течение мая, чтобы продемонстрировать рынкам и бизнесу, что регулятор серьезно относится к целевому показателю инфляции и будет действовать, чтобы Великобритания не столкнулась с риском инфляционной спирали», — приводит текст обзора Profinance.ru.

Специалисты Saxo Bank ожидают подобных решений от всех ведущих центральных банков мира. Предполагается, что именно 2022 год должен стать временем для ужесточения денежно-кредитной политики.

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