Киркоров заплатил 11 млн рублей дизайнерам и стал жертвой мошенничества

Москва, 29 января. Народный артист России Филипп Киркоров остался без денег и ремонта, который ему должно было сделать дизайнерское агентство.

Певец решил сделать ремонт в своем новом двухэтажном пентхаусе в центре Москвы, который последнее время стал объектом обсуждения в Сети. Эксперты оценивают рыночную стоимость этой недвижимости в 1 млрд рублей.

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что работы по ремонту и дизайну в квартире оценивались в 32 млн рублей. Из этих денег Киркоров успел заплатить 11 млн рублей, но рабочие все бросили на этапе подготовки. Дизайнер вернула артисту лишь 5 млн рублей и еще 6 млн рублей осталась должна.

«Деньги просто исчезли, никаких оправдательных документов нет, расписок нет, сметы нет и так далее», — заявил Добровинский в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Киркоров не стал называть название фирмы, которая его обманула. Жертва мошенничества надеется, что у рабочих проснется совесть и они вернут деньги.

Певец ранее стал членом жюри в финальном выпуске очередного сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, заменив в судейском кресле тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Артист тепло высказался о заболевшем мастере спорта СССР.