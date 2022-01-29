Россиянам объяснили нюансы инвестирования накоплений до 1 млн рублей

Москва, 29 января. Одним из актуальных вариантов вложения накопленного миллиона рублей являются инвестиции. Однако следует изначально определиться со стратегией. Такую рекомендацию дал инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган.

Начинающему инвестору стоит понять, чего он может ожидать от своих инвестиций — без этого дальнейшие шаги бессмысленны. После выбора стратегии появляется простор для творчества.

Для консервативных инвесторов хорошим инструментом могут стать облигации, а для более рискованных есть интересное дополнение в виде дивидендных историй. Если же человек настроен на спекуляции, то и для них рынок предоставляет массу возможностей. Главное, придерживаться выбранной ранее политики, цитирует Когана «Фонтанка».

При удачных инвестициях в акции и валюту россияне смогут накопить на квартиру за пять-семь лет, уверен коммерческий директор инвесткомпании Glincom Иван Татаринов.