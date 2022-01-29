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Россиянам объяснили нюансы инвестирования накоплений до 1 млн рублей

Экономика
Россиянам объяснили нюансы инвестирования накоплений до 1 млн рублей
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Одним из актуальных вариантов вложения накопленного миллиона рублей являются инвестиции. Однако следует изначально определиться со стратегией. Такую рекомендацию дал инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган.

Начинающему инвестору стоит понять, чего он может ожидать от своих инвестиций — без этого дальнейшие шаги бессмысленны. После выбора стратегии появляется простор для творчества.

Для консервативных инвесторов хорошим инструментом могут стать облигации, а для более рискованных есть интересное дополнение в виде дивидендных историй. Если же человек настроен на спекуляции, то и для них рынок предоставляет массу возможностей. Главное, придерживаться выбранной ранее политики, цитирует Когана «Фонтанка».

При удачных инвестициях в акции и валюту россияне смогут накопить на квартиру за пять-семь лет, уверен коммерческий директор инвесткомпании Glincom Иван Татаринов.

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инвестиции финансовая грамотность вложения
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