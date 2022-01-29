Кандидатуру лидера Италии Маттареллы согласовали для переизбрания на выборах

Рим, 29 января. Седьмой тур голосования на выборах главы Италии завершился безрезультатно, но лидеры ведущих политсил страны согласовали кандидатуру действующего президента Серджо Маттареллы для переизбрания, сообщили представители парламентских партий.

Уточняется, что во время подсчета 387 бюллетеней были поданы за Маттареллу. Однако необходимое для избрания нового главы государства большинство в 505 голосов достигнуто не было.

Исход плебисцита был предрешен, так как лидеры ведущих политсил до начала седьмого тура не смогли согласовать приемлемую для большинства выборщиков кандидатуру на пост президента Италии. Уже в ходе голосования в Палате депутатов наметился выход из нынешнего политического кризиса.

Ранее лидер Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что Москва остается надежным поставщиком газа для Рима. Он добавил, что «Газпром» работает с итальянскими энергокомпаниями по долгосрочным контрактам.