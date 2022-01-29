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В войсках ЗВО завершилась плановая проверка боеготовности

Армия
В войсках ЗВО завершилась плановая проверка боеготовности
Пресс-служба Западного военного округа

Санкт-Петербург, 29 января. Плановая проверка боеготовности, которая стартовала 25 января, завершилась в войсках Западного военного округа (ЗВО).

В сообщении пресс-службы округа говорится, что подразделения в рамках проверки боеготовности выполнили все поставленные задачи. Сухопутные силы и авиация возвращаются в места постоянного базирования. Военнослужащим предстоит пополнить запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе маневров.

«Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО», — заявил командующий ЗВО Александр Журавлев.

Ранее сообщалось, что российские «Бастионы» нанесли удары по боевым кораблям «противника». Расчеты комплексов провели тренировку под Калининградом.

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