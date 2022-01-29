Представитель ЕС Стано назвал «очень хорошей» работу Брюсселя над санкциями против России

Брюссель, 29 января. Евросоюз «очень хорошо» потрудился при разработке новых антироссийских рестрикций. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Недавно глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что Брюссель готов ввести ограничительные меры против России в случае усугубления ситуации на Украине. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать».

«Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины», — сообщил Стано в беседе с РИА Новости.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказывал, что члены ЕС не могут прийти к единой позиции по предполагаемым антироссийским санкциям. Он также подчеркнул: Евросоюзу нужен «один сильный голос».