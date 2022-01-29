Марокко запустило национальную программу снабжения питьевой водой

Рабат, 29 января. Марокко переживает водный кризис, который, как ожидается, усугубится в ближайшем будущем. Проблема нехватки связана со снижением уровня осадков и, соответственно, ростом спроса среди местного населения.

С одной стороны, домашние хозяйства и промышленный сектор совокупно потребляют не более 20% ресурса, но, с другой, одно лишь орошение нуждается в 80%. При этом пять десятилетий назад королевство приступило к строительству плотин для обеспечения водной безопасности. Теперь же предстоит создать программы по сокращению дефицита и принять законы, гарантирующие право на питьевую жидкость для всех граждан.

Марокканский экономический, социальный и экологический совет еще в 2019 году предупреждал об ухудшении ситуации, поскольку, когда количество доступной воды не превышает тысячу кубических метров на душу населения ежегодно, тогда считается, что у страны дефицит ресурса.

В королевстве же потребляют лишь 650 кубических метров, а к 2030-му показатель может сократиться до менее 500. Международные исследования отразили, что в течение следующих 25 лет изменение климата поспособствует потере 80% имеющегося ресурса, учитывая растущее и чрезмерное использование подземных вод.

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Министр снабжения и оборудования Марокко Низар Барака заявлял, что у королевства 148 плотин, и Рабат улучшил доступ к жидкости, особенно в сельских и горных районах, где более 98% земель оснастили каналами.

По его словам, разработано несколько проектов для борьбы с изменением климата, включая запуск рассчитанной до 2027 года национальной программы снабжения питьевой и поливной водой общей стоимостью 115 миллиардов дирхамов (более 12 млрд долларов). Так, власти планируют обеспечить граждан ресурсом, преодолеть засуху, особенно в сельскохозяйственном, промышленном и туристическом секторах.

Кроме того, Марокко сократило импорт воды на 59% и снизило темпы заполнения плотин, поэтому Низар Барака предупредил о грядущих засухах и потребовал защитить области страны. Примечательно, что королевство пытается бороться с кризисом и установками по опреснению морской воды, которых уже девять, включая крупнейшую на континентальном уровне с годовой производительностью 147 миллионов кубометров.

Министр отметил, что власти работают над возобновляемыми источниками энергии, такими как ветровые и солнечные, что позволит сократить затраты на опреснение. Решение необходимо, поскольку Рабат с 1970-х поддерживает политику строительства плотин, и сооружения уже внесли значительный вклад в предотвращение водного кризиса, но не закрыли вопрос. Изменение климата требует нового подхода, учитывая меняющиеся условия в Марокко, где ожидается чередование дождливых и сухих сезонов.

Ранее правительство королевства разработало программу по повышению доли производства электричества при помощи возобновляемых источников. Министерство энергетики по переходу и устойчивому развитию нацелено увеличить мощности до 80% к 2050 году.