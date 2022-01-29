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Кличко пообещал спрятать киевлян в подвалах в случае «бомбардировок»

Политика
Кличко пообещал спрятать киевлян в подвалах в случае «бомбардировок»
facebook.com  /  Кличко - мер

Киев, 29 января. Городские власти готовят бомбоубежища в Киеве на случай «войны с Россией», заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, жители Киева смогут укрыться в 500 бомбоубежищах на территории города. При этом тех киевлян, которые туда не поместятся, Кличко пообещал спрятать в подвалах и на подземных парковках в случае «бомбардировок».

«Уже проинспектированы все бомбоубежища, их находится 500 и 4,5 тысячи бомбоубежищ двойного назначения. Что это значит? Это подземные паркинги, это подвалы. Действительно, там ремонта не нужно — они временного использования», — рассказал градоначальник.

Кличко также сообщил о подготовке в Киеве пунктов, где горожане смогут вступить в подразделения территориальной обороны. По его словам, желающих присоединиться к таким формированиям на сегодняшний день очень много.

Ранее минобороны Украины жестко осадило мэра Киева, заявившего о создании штаба территориальной обороны в городе. В оборонном ведомстве назвали действия градоначальника самоуправством и посоветовали заниматься делами, которые находятся в пределах его компетенции.

Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. В Кремле подчеркивали, что тиражируемые западными СМИ сообщения о якобы готовящемся «вторжении РФ» являются фейками.

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