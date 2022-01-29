Эксперт Дайнеко перечислила риски ипотечных займов

Москва, 29 января. Ряд обстоятельств может свидетельствовать о том, что лучше отказаться от оформления ипотеки. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Таким критерием может стать наличие денег на первоначальный взнос. Не рекомендуется брать отдельный кредит под него — это может слишком сильно увеличить финансовую нагрузку. Кроме того, необходимо иметь достаточное количество денег в запасе, чтобы покрыть семейные расходы с ипотекой примерно в течение полугода.

Дайнеко посоветовала отказаться от ипотечного кредитования тем, кто хочет приобрести квартиру «впрок». По ее мнению, это может быть связано с рисками и подорвать финансовую стабильность семьи. Плохой идеей будет брать жилищный займ в браке, в котором «назрели проблемы»: финансовые обязательства свяжут супругов на слишком долгий срок, поэтому стоит позаботиться о заключении брачного контракта.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее посоветовала не торопиться с оформлением ипотеки. По ее словам, не стоит поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению.