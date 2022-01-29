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Шон Пенн заявил, что «ген трусости» заставляет мужчин надевать юбки

Шоу-бизнес
Шон Пенн заявил, что «ген трусости» заставляет мужчин надевать юбки
wikipedia.org  /  Sachyn Mital / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 29 января. Голливудский актер Шон Пенн жестко высказался против женственного поведения среди мужчин. Артист осудил их за желание носить юбки.

Пенн побеседовал с журналистами в честь выхода картины «День флага», артист выступил на проекте в качестве режиссера. Во время интервью кинозвезда неожиданно решила поговорить о «правах белого мужчины». Так, актер назвал некоторых мужчин феминизированными и осудил за «ген трусости».

«В моем окружении есть очень сильные женщины, которые не воспринимают мужественность как нечто угнетающее. Мне кажется, что есть некие «гены трусости», которые заставляют людей отказываться от джинсов и надевать юбки», — пожаловался актер в интервью изданию The Independent.

Рядом с Пенном во время беседы с журналистами присутствовала дочь Дилан. Как сообщает издание, после слов отца она молча уставилась в пространство.

Вскоре артист столкнулся с критикой за высказывание. Так, читатели напомнили Пенну, что тот получил первый «Оскар» за роль политика-гея в картине «Харви Милк».

Помимо картины «День флага», Пенн также занялся секретным проектом, посвященным Украине. Осенью артист начал работу над документальным фильмом, предположительно, на тему Майдана.

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актер феминизм шон пенн
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