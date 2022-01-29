АвтоВАЗ временно приостановил продажи внедорожников Lada Niva Travel

Москва, 29 января. Российская компания «АвтоВАЗ» приняла решение временно приостановить продажи внедорожников Lada Niva Travel, передает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на письмо руководства завода к дилерам.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Редакция Autonews.ru направила соответствующий запрос представителям концерна и ответа пока не получила. Причины такого решения не раскрываются. В документе указывается, что производитель ограничивает сбыт всех непроданных внедорожников.

Когда будут сняты ограничения неизвестно. Журналисты не исключили, что компания готовит некую сервисную акцию, которая коснется внедорожников этой модели.

Автомобиль Lada Niva Legend ранее дебютировал на автосалоне в Токио. Японская версия претерпела некоторые изменения. В том числе компания «Сумотори», поставляющая авто из Владивостока, представила внедорожник под другим названием — Vlada 4x4.