Аргентинский форвард «Спартака» Понсе близок к переходу в испанский «Эльче»

Дубай, 29 января. Нападающий столичного «Спартака» Эсекьель Понсе может перейти в испанский «Эльче».

Аргентинский форвард Понсе покинул расположение «Спартака» в Дубае и отправился проходить медицинский осмотр в «Эльче». Соответствующую информацию представили журналисты «РБ Спорт». В ближайшее время 24-летний нападающий может заключить контракт с клубом, занимающим 15-е место в чемпионате Испании.

Понсе выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне форвард, перенесший в октябре операцию на колене, принял участие в 11 матчах РПЛ и забил четыре мяча.

Ранее «Спартак» провел первый матч под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли. Контрольная игра со «Слованом» на сборе в ОАЭ завершилась со счетом 2:2.